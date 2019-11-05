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Minik yürekler hem Mehmetçiği hem de yürekleri ısttı

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde anaokulu öğrencileri 'Minik eller çalışsın, askerlerimiz ısınsın' sloganı ile elleriyle hazırladıkları atkı, bere ve duygularını ifade eden mektupları sınırda görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için yetkililere teslim etti.

Minik yürekler hem Mehmetçiği hem de yürekleri ısttı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde anaokulu öğrencileri ‘Minik eller çalışsın, askerlerimiz ısınsın’ sloganı ile elleriyle hazırladıkları atkı, bere ve duygularını ifade eden mektupları sınırda görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için yetkililere teslim etti.
Açıldığı günden bu yana yaptığı sosyal projelerle ilçedeki örnek okullar arasında yer alan Nazilli Sümer Anaokulu, son yaptığı proje ile bir kez daha gönüllerde taht kurdu. ‘Minik eller çalışsın, askerlerimiz ısınsın’ isimli projesinin de tamamlandığı anaokulunda bir tören düzenlendi. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, diğer ilçe protokol üyeleri, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı törende öğrenciler ve velileri tarafından hazırlanan atkı, bere ve öğrencilerin duygularının dile getirildiği annebabaları tarafından kaleme alınan duygu dolu mektuplar ilçe kaymakamı Arısoy ve Bölük Komutanı Öztürk’e teslim edildi.
Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Sümer Anaokulu Müdürü Fülay Küçükoğlu, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “Bugün burada, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan minik çocuklarımızın ‘Minik eller çalışsın, askerlerimiz ısınsın’ sloganı ile başlattıkları etkinliklerini tamamlamalarının mutluluğunu sizlerle paylaşmak için bulunmaktayız. Çocuklarımızın ülkemizin birlik ve beraberliği için canını ortaya koyan Kahraman Mehmetçiklerimize sembolik de olsa destek olma amacını taşıyan bu çalışma ile ebeveyn ve öğretmenleri eşliğinde, kişisel becerilerini üretkenliğe döndürerek, dünya ve ülkemiz genelinde meydana gelen olağanüstü olaylar karşısında bir ve beraber olma, toplumsal bir duyarlılık gösterme ve bu konuda bilinçlenme doğrultusunda çok büyük bir aşama kaydetmişlerdir. Başta aileleri olmak üzere yakın çevreleri ve siz değerli misafirlerimiz aracılığı ile de bunu herkesle paylaşarak toplumsal bir farkındalık oluşturmuşlar, ‘Biz de varız’ demişlerdir” dedi.
Minik öğrencilere teşekkür eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Geçtiğimiz günlerde Nazilli’mizden Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimize incir gönderdik. Bugün de çocuklarımızın aileleri ile birlikte yaptıkları sembolik fakat çok sıcak bir mesaj ile Nazilli’mizden Barış Pınarı Operasyonu’na onlarla bir ve beraber olduğumuzu, kalbimizin onlarla bir attığını göstermek için güzel bir çalışma düzenlendi. Bu şunu gösteriyor, 7’den 77’e bir bütün olarak askerimizin, ordumuzun arkasındayız. Kötü günde, iyi günde beraberiz. Bu dosta ve düşmana verilen bir mesajdır. Okulumuza, çocuklarımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

AYDIN

05 Kasım 2019 Salı

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