Kolej öğrencileri, kardeş öğrencileri ile birlikte gölge oyunu izledi

Aydın My Koleji tarafından gerçekleştirilen ‘Kültür etkinlikleri’ kapsamında okulda gölge oyunu gösterimi yapıldı. Kolej öğrencileri okullarında gerçekleştirilen gölge oyununu kardeş okul öğrencileri birlikte izledi.

Aydın My Kolej salonunda gerçekleştirilen HacivatKaragöz adlı gölge oyununu Kültür ve Turizm Bakanlığının tescilli geleneksel tiyatro sanatçısı Uğur Demirezen, icra etti. Oldukça renkli geçen etkinlikte öğrenciler geleneksel gösteri sanatı ile unutulmaz anlar yaşarken programı düzenleyen okul idaresine ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Osmanlı döneminde ortaya çıkan gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'ün teknolojinin gelişimi ile yok olmaya yüz tuttuğunu belirten My Kolej kültürel etkinliklerden sorumlu Özcan Atar, “Önümli bir kültürümüz olan gölge oyunlarının yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Türk sanatının bir kolu olan gölge oyunlarını sergileyen tiyatro sanatçısı ve UNESCO somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Uğur Demirezen’i okulumuza davet ettik. Amacımız bu kültüre çocuklarımızın ilgi duymasını sağlamak” diye konuştu.

