Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atay'a doğum günü sürprizi

Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Atay’a mesai arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Atay 40’ıncı yaşını mesai arkadaşları ile birlikte kutladı. Makam odasında sürpriz yapan müdürlük personeli, Atay’a tüm sevdikleri ile birlikte daha nice sağlık ve mutluluk dolu yıllar diledi. Doğum gününü unutmayarak sürpriz yapan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Atay, “Beni çok mutlu ettiler. Tüm güzel dilekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuşarak doğum günü pastasını kesti.
AYDIN
05 Kasım 2019 Salı
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