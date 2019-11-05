Efeler’de mahalleler yenileniyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi’nde yeni yol ve kaldırım yapımı ile mevcut yolların bakımonarım düzenleme çalışmalarına başladı.

Efeler İlçesi genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan Mahallesi’nde 2319, 2327 ve 2328 numaralı sokaklarda yol ve kaldırım bakımonarım işlemleri için kolları sıvayan ekipler, 2373 numaralı sokakta da yeni yol çalışmasına başladı. İş makineleri ile eski taşları söküm çalışması gerçekleştiren belediye personeli, yeni sokak için de kaldırım yapımında kullanılan bordür taşı döşemesi yaptı. Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek adına özenle çalışan ekipler, sökülen taşları titizlikle toplayıp vatandaşların olası mağduriyetlerinin de önüne geçti. 2 Kasım’da çalışmaya başlayan personelin, taş söküm ve kaldırım bordür taşı döşeme işlemlerinin sonunda kilit taş döşeme işlemine başlayacakları, 4 18 Kasım’da sona ermesi planlanan çalışmaların ardından mahallenin yepyeni bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yolların ve kaldırımların yeterince eskidiğine dikkat çekerek mevcut yolların yenilenmesine ve yeni yolların yapımına ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle belediyenin çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirttiler.

Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

AYDIN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

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