Şentürk; “Vergiler turizmciye yük”

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan görüşülerek TBMM’ye sevk edilen vergi düzenlemesinde, konaklama vergisi ile Dijital vergilendirmeye Didimli turizmciler tepki gösterdi. Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, vergilerin turizmciye yük getireceğini ifade etti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan görüşülerek TBMM’ye sevk edilen vergi düzenlemesi içerisinde yer alan ve otellerde konaklayanlardan alınacak vergilerle ilgili olarak Didim Turizm Derneğinden tepki geldi. Didim Turizm derneği Başkanı Mustafa Şentürk, dernek yönetim kurulu ile turizmcilerin de katıldığı basın toplantısında endişelerini dile getirdi.

Şentürk yeni vergilerin turizmciye yük getireceğini belirterek “Şu anda DİTAB’a bir vergi alınıyor, ardından tanıtım vergisi diye bir şey çıktı, arkasından bu konaklama vergisi çıktı. Kişi başına 5 yıldızlı otellerde 18 TL, 4 yıldızlı otellerde 12 TL,3 yıldızlı otellerde 9 TL, 2 ve 1 yıldızlı oteller ve motellerde 6 TL ve butik otellerde 18 TL vergi alınacak. Avrupa’da şehir vergisi diye bir şey var alınan vergi ise yüzde 1; bizden bu vergiler alınırsa bu oran gelirin yüzde 6’sına tekabül ediyor. Turizmciler bunun altından kalkamaz. Duyduğumuz bir şey daha var; KDV’yi arttırmayı planlıyorlar. Turizmcilerle bu konu görüşülmeli. Türkiye’de bütçenin durumu sıkıntılı; harcamalar çok fazla bütçe açığı fazla. Bu yasa geçecek ama bunu nasıl durduracağız bunu ele almalıyız. “dedi. Şentürk dijital vergi alınmasının da turizme olumsuz etkileyeceğini bildirerek “İşin diğer boyutu ise dijital vergi; google, facebook ve instagram gibi sosyal medya vergilendirilecek. Avrupa’da bu vergi oranı yüzde 3, bizde ise yüzde 7,5 bu ne demek booking’den eskiye dayanan sistemden online olarak müşteri alıyoruz. Buradan zaten vergi alınıyor üstüne birde buradan alınırsa sıkıntılar olacak. Biz arkadaşlarımızın haklarını savunmak için buradayız” dedi.



Vergi düzenlemesinin kaldırılması noktasında siyasilere de görev düştüğünü belirten Şentürk “Önce Aydın sonra Muğla ardından Ankara milletvekillerine bu durum iletilecek. Bu sistem nereye gelecek, biliyor musunuz? Alın anahtarı siz işletin diyecekler. Bu kadar verginin dışında elektrik ve su gibi giderleri var. Bu şekilde giderse nasıl turizm yapacağız. Türkiye’nin 75 milyon turist ve ona göre bir gelir belirlemişti ama bunu nasıl yapacağız ve sektöre nasıl yansıtacağız” dedi.

Şentürk’ün ardından toplantıya katılan turizmciler ile seyahat acenteleri temsilcileri de öneri ve fikirlerini paylaştı.

AYDIN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

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