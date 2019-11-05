Gani Güleç’ten sosyal sorumluluk projesi

Son dönemde çektiği kısa filmlerle dikkat çeken İzmir'in ünlü elektronik mağazası sahibi Gani Güleç, şimdi de sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Halkı bilinçlendirmek amacıyla çektiği ilk kısa film olan “Kask olmadan Asla” isimli videoyu yayınlayan Gani Güleç, çeşitli konularda bilinçlendirme videoları çekmeye devam edeceğini açıkladı.

“Halk İçin” başlıklı video serisinin ilki niteliğindeki “Kask Olmadan Asla” videosunda kask takmadan motosiklete binmeyi reddeden bir kişiyi canlandıran Gani Güleç, gerçekleştirdiği anlamlı sosyal sorumluluk projesiyle takdir topladı. Çektiği kısa filmlerle dikkatleri üzerine çeken, İzmir'in Mahsun Kırmızıgül'ü olarak tanınan Gani Güleç, 'Halk İçinKask Olmadan Asla' ile vatandaşlara mesaj verdiğini açıkladı.

Motorsiklet kullanımında kask takılmasının önemini vurgulamak amacıyla çekilen kısa filmde vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Halk İçin serisinin bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam edeceğini açıklayan Gani Güleç, “Projemizde zaman sınırı yok. Çeşitli konularda halkımızı bilinçlendirmek için kısa filmler çekmeye ve bunları olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Bu proje ile ülkeme ve halkımıza karşı borcumu ödemeye çalışıyorum” dedi.

AYDIN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

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