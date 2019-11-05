Koyun hırsızlarına jandarmadan suçüstü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koyun hırsızlarına jandarmadan suçüstü

DHA

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ahırdan çaldıkları 10 koyunu satmaya çalışan 3'ü Suriyeli, 4 şüpheliyi jandarma gözaltına aldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ahırdan çaldıkları 10 koyunu satmaya çalışan 3'ü Suriyeli, 4 şüpheliyi jandarma gözaltına aldı.
Olay, geçen cumartesi günü Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Güdücü'ye ait ahırdaki 10 koyun çalındı. Güdücü'nün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, koyunların Ortaklar Mahallesi'ne götürüldüğünü tespit etti. Dün operasyon yapan ekipler, Suriye uyruklu S.A. A.A. ve A.E. ile kamyonet sürücüsü A.A.'yı koyunları satmaya götürdükleri sırada suçüstü yakaladı. Koyunlar, Güdücü'ye iade edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gani Güleç’ten sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER Gani Güleç’ten sosyal sorumluluk projesi
Didim’de öğrenciler okulları yararına İngilizce oyun sahneledi
YEREL HABERLER Didim’de öğrenciler okulları yararına İngilizce oyun ...
Şentürk; “Vergiler turizmciye yük”
YEREL HABERLER Şentürk; “Vergiler turizmciye yük”
Polis ve mağdurların aradığı 'Bitcoin Safiye'nin eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polis ve mağdurların aradığı 'Bitcoin Safiye'nin ...
ADÜ'de Radyoloji Günü etkinliği gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de Radyoloji Günü etkinliği gerçekleşti
Karacasu ilçe merkezindeki meyhaneler kaldırılacak
YEREL HABERLER Karacasu ilçe merkezindeki meyhaneler kaldırılacak
Efeler’de mahalleler yenileniyor
YEREL HABERLER Efeler’de mahalleler yenileniyor
ADÜ spor alanında 141 üniversite arasında üçüncü oldu
YEREL HABERLER ADÜ spor alanında 141 üniversite arasında üçüncü oldu
Kooperatifleşen kadınlar hemcinslerine örnek oldu Başkan Çerçioğlu'nun desteğiyle kurulan kooperatif onlarca kadının hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Kooperatifleşen kadınlar hemcinslerine örnek ...
ADÜ’lü öğrenciler cami restorasyonuna katıldı
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğrenciler cami restorasyonuna katıldı
Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atay'a doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atay'a doğum ...
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı
Kolej öğrencileri, kardeş öğrencileri ile birlikte gölge oyunu izledi
YEREL HABERLER Kolej öğrencileri, kardeş öğrencileri ile birlikte ...
Nazilli'de kazalara karşı örnek dayanışma
YEREL HABERLER Nazilli'de kazalara karşı örnek dayanışma
Söke’de öğrencilere Kızılay anlatılıyor
YEREL HABERLER Söke’de öğrencilere Kızılay anlatılıyor
Minik yürekler hem Mehmetçiği hem de yürekleri ısttı
YEREL HABERLER Minik yürekler hem Mehmetçiği hem de yürekleri ısttı
Doğalgaz soba satışlarını etkiledi Soba satışlarını kırsal mahalleler ayakta tutuyor
YEREL HABERLER Doğalgaz soba satışlarını etkiledi Soba satışlarını ...
Kestane toplarken ağaçtan düştü, hastanede öldü
YEREL HABERLER Kestane toplarken ağaçtan düştü, hastanede öldü
Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB ...
Aydın’da kadına şiddet konusu ele alındı
YEREL HABERLER Aydın’da kadına şiddet konusu ele alındı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Zabıta personeli 7/24 görevde
YEREL HABERLER Zabıta personeli 7/24 görevde
Aydın'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 ...
Bahçe kapısı altında kalan minik Eymen, toprağa verildi
YEREL HABERLER Bahçe kapısı altında kalan minik Eymen, toprağa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X