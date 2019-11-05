Tırın çarptığı kadın yaşam savaşını kaybetti

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında tutulan Hatice Tuncel, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hatice Tuncel’e, Hüseyin Y. idaresindeki tır çarpmış ve genç kadın ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Hızır Acil Ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın yoğun bakım ünitesinde 6 gün süren yaşam savaşına yenik düştü.

Tuncel’in ölüm haberi yakınları ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

AYDIN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:14

YATSI 19:31

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