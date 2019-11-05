Söke’de üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi

Adnan Menderes Üniversitesi A(DÜ) Söke İşletme Fakültesi’nde organ bağışı ile ilgili farkındalık etkinliği düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte üniversite öğrencilerine organ bağışı ile ilgili bilgiler verildi. Dr. Fatma Burcu Türkmen’in sunum yaptığı etkinliğin katılımcıları arasında Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy ve ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç de yer aldı.

39 Kasım Organ Bağışı Haftası süresince halkı bilinçlendirme etkinlikleri yaptıklarını belirten Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy açılış konuşmasında; “Organ bağışının önemini daha çok kişiye duyurarak, yanlış bilgilerin düzelmesi, bilinmeyenlerin öğrenilmesini amaçlıyoruz” dedi.

Dr. Fatma Burcu Türkmen organ bağışının önemi, kimlerin organ bağışı yapabildiği, dikkat edilmesi gereken noktalar, organ bağış kartı gibi konularda bilgiler içeren sunum yaptı. Sunumun ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından fakülte bahçesinde organ bağışına farkındalık konusunda bir stant açılarak, organ bağışlamak isteyen öğrenci ve personelin kayıtları alındı.

İşletme Fakültesi dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkat çekti. Fakültede gerçekleşen etkinliği bu yıl farklılaştırarak eğitime yönelik genişlettiklerini ifade eden Prof. Dr. Genç; “Herkes bir engelli adayı olduğu gibi aynı şekilde herkesin, ailesinin veya yakınlarının organ bağışına ve kan bağışına da her an ihtiyacı olabilir. Bu nedenle organ bağışı konusunda duyarlılık sahibi olunması gerekiyor. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz etkinliğe büyük katkı sağlayan İlçe Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

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