Aydın’da terör propagandası yapan 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

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Aydın’da 2019 yılı içerisinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 48 sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem yapıldı.

Aydın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Aydın İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele kapsamında, 2019 yılı içerisinde internet ve sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden, FETÖ/PDY propagandası yapan, halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşımda bulunan 33 sosyal medya kullanıcısı ile 09 Ekim 2019 tarihinde sınır ötesinde başlatılan ‘Barış Pınarı’ harekatı ile ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan 15 sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

AYDIN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

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