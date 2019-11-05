Hatice, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde TIR çarpması sonucu ağır yaralanan Hatice Tuncel (49), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen 30 Ekim Çarşamba günü, Aydoğdu Mahallesi 50'nci Yıl Köprüsü girişinde meydana geldi. Hüseyin Yıldız'ın (50) kullandığı 33 NDG 45 plakalı tırın dorsesi, virajdan dönerken yaya ev kadını Hatice Tuncel'e çarptı. Yaralanan Tuncel, kanlar içinde yerde kaldı. Yaralıyı görenler kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Tuncel'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası gözaltına alınan şoför Yıldız, işlemleri sonrası serbest bırakıldı. 6 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Tuncel, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.FOTOĞRAF



AYDIN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:14

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.