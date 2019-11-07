Aydın Tarım Fuarı hazırlıkları tamamlanıyor

8. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçileriyle buluşmak üzere hazırlıklarına devam ediyor.

Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarının 8.’si 2326 Ocak 2020 tarihlerinde Aydın Efeler Pamuk Tariş Depolarında gerçekleşecek. 23 26 Ocak 2020 tarihleri arasında; Aydın Ticaret Borsası başvurusu Kobi Fuarcılık organizasyonu, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, KOSGEB, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Efeler Ziraat Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası destekleriyle, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi deposunda gerçekleştirilecek olan 8. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 2019 yılında 280 firma katılımı, 207 bin ziyaretçi ve 80 milyon TL sıcak satış ile başarılı bir şekilde gerçekleşmişti.

Uluslararası düzeyde 2326 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan fuar hakkında açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “2019 yılı Ocak ayında 7’incisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarımızı 280 firma ile 207 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, 80 milyon TL sıcak satış ile bitirmiştik. 2326 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Efeler Pamuk Tariş depolarında, Aydın ve bölgemiz için önemli bir konumda olan fuarımız ile ziyaretçileri tarım alanındaki teknolojiyle buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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