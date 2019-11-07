Havadan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı

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- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağı tarafından havadan tespit edilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ekiplerince yakalandı.

Kuşadası açıklarında dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı, saat 02.30 sıralarında, Davutlar açıklarında bir lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, 19'u Suriye ve 11'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 30 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 5'i kadın ve 13'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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