Kuşadası’na çocuklar için dijital kütüphane geliyor

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) çocuklar için dijital kütüphane kurmak üzere çalışmalarını hızlandırdı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, SevilYaşar Altaş Kültür Merkezi’nde kurulacak dijital kütüphaneye hayırseverlerin bağışlarıyla destek olmalarını istedi.

Kuşadası Belediyesi ile KEGEV, çocukların kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla muhteşem bir projeyi yaşama geçirmeye hazırlanıyor. Hayırsever Sevil Altaş ve kızı Meltem Günaydın tarafından Kuşadası Belediyesi ile KEGEV 'e bağışlanan ve Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi evde projenin yaşama girmesiyle birlikte Kuşadalı çocuklar, hem kütüphane bünyesinde bulunan basılı kitaplara ulaşabilecek hem de sanal ortamda oluşturulacak dijital kütüphaneden faydalanabilecek. Kuşadası Belediyesi ile KEGEV işbirliğinde oluşturulacak dijital kütüphane, tarihi bir evin restore edilip çocuklar için dijital kütüphane haline getirilmesiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyacak. SevilYaşar Altaş Kültür Merkezi’nde oluşturulacak dijital kütüphane projesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan 2020 tarihine kadar yaşama geçirilmesi hedefleniyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşama geçirecekleri dijital kütüphane projesinin Kuşadalı çocukların kültürel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını belirterek “Daha önce de defalarca belirttiğim gibi çocuklara yapılan her türlü yatırım topluma ve geleceğe yapılan yatırımdır ve çok değerlidir. Teknoloji çağında yaşıyoruz teknolojiyi bir nimet olarak görüp faydalanmalıyız. KEGEV ile birlikte yürüttüğümüz bu proje sayesinde çocuklarımız binlerce kitaba ve istedikleri bilgiye ulaşabilecekler. Hayırseverlerin böyle önemli ve duyarlı bir projeye bağışlarıyla destek olmalarını istiyoruz. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100’üncü yıl dönümünde, dijital kütüphaneyi Kuşadalı çocuklarımıza armağan etmeyi planlıyoruz” dedi.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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