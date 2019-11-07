ADÜ öğrenci toplulukları tanıtım günü gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen ‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Üye Kabul Günleri’ etkinliği, Tralleis Meydanı’nda gerçekleşti.

Topluluk üyelerinin çeşitli etkinliklerlebir araya geldiği ve 52 topluluğunyer aldığı etkinliğe, ADÜ Rektörü Prof. Dr.Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut,akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenci toplulukları stantlarını gezen Rektör Aldemir topluluklar hakkında bilgi aldı.

Maskeni Tak, Farkındalık Yarat!

28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye dair farkındalık oluşturmak amacıyla ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, toplulukların üyeleri ve personelimizle birlikte LÖSEV maskesi takarak, lösemiye dikkat çekti. Stantlardaki öğrencilerle sohbet eden Aldemir, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.

Demokratik Olarak Topluluk Danışmanı ve Başkanı Temsilcileri Seçildi

Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın başkanlığında; topluluk danışmanları ve başkanları toplantısı, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.

Geleceğin Meşalesini Taşıyacak Gençlerin Düşünceleri Çok Önemli

Öğrencilerin akademik anlamda, alanlarında yetkin kişiler olarak geleceğe hazırlarken toplumsal rollerin, toplumsal hayatın ve sosyalleşme gibi unsurların önemine dikkat çeken Rektör Aldemir, “Öğrencilerimizin her birinin sosyal anlamda gelişmiş olarak düşüncülerini saygı çerçevesinde çekinmeden ifade edebilmelerini istiyoruz. Bizim için geleceğin meşalesini taşıyacak gençlerin düşünceleri çok önemli” sözleri ile öğrencilerin düşüncelerine verdiği önemi dile getirdi.



Rektör Aldemir, “Sizler Üniversitemizin rengisiniz. Gençlerimizi yarınlara hazırlamak ve onların bireysel gelişimlerine en iyi katkıyı sağlayacak olanakları sunmak, bizim en başta gelen sorumluluklarımızdan biridir. Üniversitelerin gerçek sahiplerinin öğrenciler olduğu bilinciyle hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm faaliyetlerimizde öğrenci odaklı yaklaşımı esas almaktayız. Bu sebeple Topluluklarımızın varlığını zenginlik olarak görüyoruz.” sözleri ile öğrencilere seslendi ve topluluk faaliyetlerini önemseyerek, toplulukların daha aktif çalışmalar yürütebilmeleri için yönetim olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.



Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Yeni faaliyet dönemi başlangıcı hepimize hayırlı olsun. Ülkemiz ve Üniversitemiz için faydalı işleri hep birlikte gerçekleştiriyoruz.” sözleri ile başladığı konuşmasında yeni dönem itibari ile öğrenci toplulukları yönergesinde değişiklik yapıldığını, faaliyete uygun bulunan topluluk sayısının 52 olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aydın, “Üniversitede sadece akademik eğitim vermiyoruz biz gençleri yetiştiriyoruz. Gençler bizim evlalarımız ve ülkemizin geleceği. Kişi hayata atılırken onun sosyal düşüncesinin yapılanması çok büyük ölçüde üniversite çağlarında olur. Bu çağ; sadece eğitimin alındığı bir dilim değil, kişilerin topluma hazırlanmasıdır. Bu bakımdan öğrenci toplulukları son derece önem taşıyor. Faaliyetlerimizi titizlikle gerçekleştirerek, herkese eşit olacak şekilde davranmak gayretindeyiz” şeklinde konuştu.

Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, “Bizim her şeyden önce istediğimiz şey varlık sebebimiz olan öğrencilerin yetişkin rollerine hazırlanması. Bunu misyon edinmiş bir yönetimimiz var. Üniversitede öğrenci; sosyalleşmeyi, iş birliğini, dayanışmayı, rekabeti yaşadıkça yetişkin rollerine ve meslek hayatına pozisyon almaya hazırlanıyor. Bu bakış açısıyla yönetimimiz beklenti ve taleplere karşılık vermeye çalışıyor” dedi.

SKS Daire Başkanı Mehmet Bezci’nin işleyiş hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını cevaplandırdığı toplantıda; 20182019 öğrenci toplukları etkinliklerinin değerlendirilmesi de yapıldı.

Topluluk başkanları ve danışmanlarının sorunlarını, taleplerini ve planlarını ifade ettiği toplantıda; Öğrenci Kurulu Yürütme Kurulu Başkanlığında danışmanları ve başkanları temsil etmek üzere, demokratik teamüllerle başkan ve danışman temsilcisi seçimi yapıldı. Seçimlerde; Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan topluluk danışmanları temsilcisi, Rock Metal Topluluğu Başkanı Emre Akar topluluklar başkanı temsilcisi seçildi.

Toplantı, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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