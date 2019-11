Lösemili çocuklara moral ziyaretleri

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Leyla’dan Sonra Topluluğu üyeleri ve Özel Aydın Pusula Koleji 56 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirdikleri farklı etkinliklerle, Uygulama ve Araştırma Hastane'sinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışanları, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi görmekte olan çocukları ziyaretleri sırasında çocuklara hediyeler dağıtarak mutlu olmalarını sağladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Berrin Çevik, “Hastalığın, çocuklar açısından büyük bir travmatik olgu olmasından dolayı küçük bir umudun bile tedavinin olumlu sonuçlanmasına önemli katkı sağladığı düşünülerek çocuklarımızı ziyaret ettik ve her daim yanlarında olduğumuzu dile getirdik” dedi.



ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Leyla’dan Sonra Topluluğu’nun 50 üyesi ‘Lösemi Haftası’ kapsamında ADÜ Pediatri Servisi’nde yatmakta olan çocuklar için etkinlik düzenledi.

Tıp fakültesi öğrencileri kendi harçlıklarıyla almış oldukları boyama kitapları, boyalar ve balonlar eşliğinde servisteki çocukları ziyaret etti. Ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten üniversite öğrencileri, çocuklara hediyeler verip oyunlar oynayarak boyama kitaplarındaki resimleri birlikte boyaladılar. Müzik eşliğinde söylenen şarkılar tedavi gören çocukların keyifli vakit geçirip bir nebze de olsa gülümsemelerini sağladı.

Leyla’dan Sonra Topluluğu Başkanı Ertuğrul Yülek, “Topluluk olarak Lösemili Çocuklar haftasında hastalığı akut veya kronik fark etmeksizin, bütün miniklerimizle eğlendik, onlara hediyeler verdik ve beraber şarkı söyledik. Onlar bizim geleceğimiz ve umudumuz, geçirdiğimiz her anının onların hayatında önemli bir yeri var. Sloganımız şu: Her çocuk bir bayramdır ve çocuklar mutlu olmalıdır” dedi.



Pusula Kolejinden Lösemili Çocuklara Farkındalık Ziyareti

Özel Aydın Pusula Koleji Müzik Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri ADÜ Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde tedavi görmekte olan çocukları ziyaret etti. Müzik Kulübü öğrencileri,söyledikleri şarkılarla tedavi gören çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirmelerini sağladılar.

Müdür Yardımcısı Arzu Özsavaş, “Bu hastalığın tedavi sürecinde en önemli etkenlerin başında moral gelmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi, lösemi hastası çocukların da moralinin yüksek tutulması ve toplum olarak bu hastalığa karşı daha bilinçli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz de bugün,bu farkındalığı oluşturmak amacıyla lösemili çocuklarımızla biraraya geldik”diyerek farkındalığın önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonunda tedavi gören çocuklara kitap hediye edildi.

