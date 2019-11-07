Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci Eğitimleri devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci panellerinin ikincisi gerçekleşti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol koordinasyonunda eğitim birimlerinde bir dizi halinde yapılması planlanan panelin moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Öztürk Karul yaparken, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. Dr. Filiz Abacıgil konuşmacı olarak yer aldı.

Katılımcılar; güç analizi, etik kurul dosya hazırlama, kaynak gösterimi ile ilgili kurallar, tez yazma, veri tabanlarına ulaşım, araştırma yöntemlerive istatistik konularında eğitim isteklerini belirtirken, panelin farkındalıklarını arttırdığını ve yararlı olduğunu ifade ettiler.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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