My Kolej öğrencileri bu defa farkındalık oluşturmak için yolculuk yaptı Trenle kitap okuyarak yolculuk yapan öğrenciler ilgi odağı oldu

Aydın My Kolej İlkokulunun 3. ve 4. sınıf öğrencileri farklı bir etkinliğe imza atarak, insan hayatının yolda geçirdiği zamanını nasıl değerlendirebileceğini uygulamalı olarak anlatmaya çalıştı. Türkiye’de insanların büyük bir kısmının yolda geçen zamanını yeterince değerlendiremediğini gözlemleyen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Aydın’dan İzmir’e kadar tren yolculuğu yapıp bu yolculuk sırasında zamanın nasıl değerlendirilebileceğini herkese göstermeye çalıştılar. Minik öğrenciler yolculuk boyunca kitap okuyarak büyüklere mesaj vermeye çalıştılar.

Ellerindeki kitaplarla toplu bir şekilde Aydın Efeler ilçe merkezindeki istasyondan trene binen My Kolej öğrencileri, İzmir çamlık istasyonuna kadar kitap okudular. Öğrencilerin renkli görüntüler oluşturduğu ‘Trende Kitap Okuma Etkinliği’ Devlet Demir Yolları’nda çalışan görevlilerden tren içindeki yolculara kadar herkesin dikkatini çekti. Aydın My Kolej olarak kitap okuma etkinliği ve farkındalık oluşturma çalışmalarını daha önce farklı mekanlarda gerçekleştirdiklerini belirten İlkokul Müdürü Özcan Atar, “İnsanlarımız zamanının önemli bir kısmını yollarda geçiriyor. Bu zamanın da en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak için öğrencilerimizle birlikte trende kitap okuyarak seyahat ettik. Bunun iki amacı vardı. Birincisi trenin kitap okumanın farkındalığına daha fazla katkı sağlamış olması, ikincisi de 10 Kasım'dan önce Çamlık'ta bulunan Tren Müzesi’ndeki Atatürk'ün savaşı yönettiği vagona kitap okuyarak ulaşılması ve kitapla Atatürk'ün özdeşleştirilmesidir" dedi.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.