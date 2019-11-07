Didim’de kaçak avcılığa geçit verilmiyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri hem karada hem de denizde gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak avcılık yapanları acımadı. Yapılan denetimlerde 8 kişiye 12 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerde kaçak avcılığa izin vermiyor. Ekiplerin hem karada hem de denizde yaptıkları denetimlerde 2 kişiye “Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak”, 1 kişiye “ Asgari boy ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması” , 1 kişiye “Amatör avcılık kuralları ihlali” , 3 kişiye “Ahtapot avcılığı ihlali” ve 1 kişiye “Nakil belgesi olmadan su ürünleri nakli yapmak” gerekçeleriyle toplam 12 bin 573 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ise yaklaşık 20 kilo ahtapota el konuldu.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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