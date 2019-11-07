Aydın MHP’den Mevlid Kandili mesajı

– MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Pehlivan, mesajında; “İnsanlığın yaşadığı anlam bunalımından, çırpındığı manevi buhrandan ve İslam Alemi’nin içine düştüğü istikrarsızlık sarmalından, kurtuluşun uzaklarda değil; 1440 yıl önce müjdelenen ve hepimizin pırıl pırıl işlemelerle sarıp bir mücevher gibi esirgediğimiz Kuranı Kerim’in hikmetli sayfalarında ve tebliğin kılavuzu olan, sevgili Peygamberimizin aziz hayatında arayıp bulmamız gerektiğine canı gönülden inanıyorum.

Mevlid Kandili’nin aydınlığında, Cenabı Hak bizi samimiyetten uzaklaştırmasın, ihlaslı olmayı, muhsin bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip etsin. Efendimizin şefaati aziz Türk milletimin, kıymetli hemşehrilerimin, kahraman şehitlerinizin ve vefakar dava arkadaşlarımın üzerine olsun. Mevlid kandilimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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