Başak Koleji’nde ‘İleri Dönüşüm’ pazarı

– Aydın Özel Başak Koleji, ‘Girişimcilik’ eğitimleri kapsamında 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri atık ve dönüştürülebilir malzemeleri hayal güçleriyle birleştirerek yeni ürünler elde etti.

Bireysel olarak bu süreci projelendirip geliştirdiler. Geliştirdikleri ve tasarladıkları ileri dönüşüm ürünlerini Başak Koleji kampüsünde kurulan stantlarda satışa çıkardılar. Örgün eğitim sürecinde aldıkları temel dersleri ve bireysel becerilerini uygulamalı olarak kullanmalarının yanı sıra, kendi markaları ile oluşturdukları ürünleri pazarlayıp reklamlarını yaptılar.

İleri dönüşümün önemini anlatmaya çalışan Başak Koleji öğrencileri, bu projelendirme ile ileri dönüşümün, çöpü azaltması, benzersiz ürünlerin ortaya çıkması, tasarrufun sağlanması ve kullanılmayan gereksiz eşya kalabalığından kurtarması, bilinçsiz tüketimin azaltması yönüne dikkat çektirler.

İleri dönüşüm, karakteristik değeri bozulmadan esnek, kullanışlı forma geri dönen malzemelerin ömrünce tekrarlayabildiği bir süreç. Bu süreçte yeni baştan yapmak için gereken enerjinin yüzde 90'ı tasarruf ediliyor. İleri dönüşümün doğaya verilen zararı önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Başak öğrencileri, artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zararını durdurmak için ileri dönüşümün şart olduğunu anlattılar. Bireysel girişimcilik adına attıkları ilk adımlarında ise “Atma. Dönüştür” diyerek farkındalığın oluşmasını sağladılar.

Başak Koleji velileri, öğrencileri, öğretmen ve idarecilerinin katıldığı “İleri Dönüşüm Pazarı” bu keyifli ürünlerin sergilenmesi ve tanıtım çalışmalarının gün boyu devam etmesiyle sonlandı.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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