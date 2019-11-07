Kazazedenin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu

Geçirdiği trafik kazası sonrası Aydın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen hastanın, bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu.



Dokuz gün süren yaşam mücadelesi sonrasında beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi Organ Nakli Organ Nakli Koordinatörlüğü tarafından Mashar Yaman’ın ailesinden organ bağışı için izin istendi. Aile, 29 yaşındaki Mashar Yaman hayattayken organlarını bağışladığını ifade ederek organ bağışına izin verdi. Alınan onayın ardından bağışlanan organlar uyumlu hastalara nakledilmek üzere kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, böbreklerden biri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, diğeri ise Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, Karaciğeri de İzmir Kent Hastanesinde organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelerden gelen ekiplerce teslim alındı.



İl Sağlık Müdürlüğü’nden bağışla ilgili yapılan açıklamada; “Tüm dünyada ve ülkemizde her yıl, 39 Kasım Organ Bağışı farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak böyle anlamlı bir haftada gerçekleşen organ bağışının tüm vatandaşlarımıza örnek olması beklentisi içerisindeyiz. Binlerce kişinin organ nakli için beklediği ülkemizde organ bağışı konusunda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur” denildi.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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