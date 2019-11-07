Kazayı kimseye haber vermeyen sürücü ve yolcu herkesi korkuttu Polis ve vatandaşlar takla atan araçta kimseyi bulamayınca uzun süre yaralı aradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kazayı kimseye haber vermeyen sürücü ve yolcu herkesi korkuttu Polis ve vatandaşlar takla atan ...

İHA

Aydın'da akşam saatlerinde yoldan çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve otomobildeki yolcu bulunamayınca herkes panik yaşadı. Polis ve vatandaşlar kaza mahallinde sürücü ve yolcuyu ararken çekici ile olay yerine gelen yerinde sürücü ve araçtaki yolcuyu görenler derin bir nefes aldı. Takla atan otomobildeki sürücü ve yolcunun burnu bile kanamadan kazayı atlattıkları öğrenildi.

Kazayı kimseye haber vermeyen sürücü ve yolcu herkesi korkuttu Polis ve vatandaşlar takla atan araçta kimseyi bulamayınca uzun süre yaralı aradı

Aydın’da akşam saatlerinde yoldan çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve otomobildeki yolcu bulunamayınca herkes panik yaşadı. Polis ve vatandaşlar kaza mahallinde sürücü ve yolcuyu ararken çekici ile olay yerine gelen yerinde sürücü ve araçtaki yolcuyu görenler derin bir nefes aldı. Takla atan otomobildeki sürücü ve yolcunun burnu bile kanamadan kazayı atlattıkları öğrenildi.
Kaza akşam saatlerinde AydınMuğla karayolu üzeri Tariş yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 09 LH 905 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü ve yolcu, araçlarını kurtarmak için çekici çağırmak amacıyla olay mahallinden ayrıldı. Bir süre sonra kaza yapan aracı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen polis ekiplere yardıma gelen vatandaşlarla birlikte kaza mahallinde yaralı aradı. Bir süre sonra kaza yapan vatandaşlar olay yerine gelince herke derin bir nefes aldı.

AYDIN

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma
YEREL HABERLER Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen ...
Kazazedenin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Kazazedenin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu
'Jewel Of The Seas', 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda
YEREL HABERLER 'Jewel Of The Seas', 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda
Başak Koleji’nde ‘İleri Dönüşüm’ pazarı
YEREL HABERLER Başak Koleji’nde ‘İleri Dönüşüm’ pazarı
Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı galibiyet sevincini paylaştı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı galibiyet ...
Aydın MHP’den Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Aydın MHP’den Mevlid Kandili mesajı
Yağız Umutlu, Efeler’in gururu oldu
YEREL HABERLER Yağız Umutlu, Efeler’in gururu oldu
Dev transatlantik yolcu gemisi 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda
YEREL HABERLER Dev transatlantik yolcu gemisi 3 yıl aradan sonra ...
Dallıca 10 Kasım'a hazır
YEREL HABERLER Dallıca 10 Kasım'a hazır
Didim Belediye Meclisi'nde 'Ecevit ve Türkeş'in adının yaşatılması konusu görüşüldü
YEREL HABERLER Didim Belediye Meclisi'nde 'Ecevit ve Türkeş'in ...
Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni açığa alındı Öğretmenin Avukatı, İngiliz gazetesi için hazırladığı açıklamanın dışında hiçbir açıklama yapmayacağını belirtti
YEREL HABERLER Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni ...
Didim’de kaçak avcılığa geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Didim’de kaçak avcılığa geçit verilmiyor
My Kolej öğrencileri bu defa farkındalık oluşturmak için yolculuk yaptı Trenle kitap okuyarak yolculuk yapan öğrenciler ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER My Kolej öğrencileri bu defa farkındalık oluşturmak ...
Buharkent’te 4 asırlık gelenek yaşatılıyor
YEREL HABERLER Buharkent’te 4 asırlık gelenek yaşatılıyor
Pilot bölge Koçarlı'da, 650 ton yağmur suyu hasadı yapılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Pilot bölge Koçarlı'da, 650 ton yağmur suyu hasadı ...
Köşk MYO’DA Cumhuriyet Söyleşisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Köşk MYO’DA Cumhuriyet Söyleşisi gerçekleştirildi
Aydınlı voleybolcular öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Aydınlı voleybolcular öğrencilerle buluştu
Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci Eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci ...
Didim'de Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri semineri
YEREL HABERLER Didim'de Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri ...
Lösemili çocuklara moral ziyaretleri
YEREL HABERLER Lösemili çocuklara moral ziyaretleri
ADÜ öğrenci toplulukları tanıtım günü gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ öğrenci toplulukları tanıtım günü ...
Aydın Ekonomi Kulubü, Kızılay Haftası’nı kutladı
YEREL HABERLER Aydın Ekonomi Kulubü, Kızılay Haftası’nı kutladı
Kuşadası’na çocuklar için dijital kütüphane geliyor
YEREL HABERLER Kuşadası’na çocuklar için dijital kütüphane geliyor
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X