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Türkiye ve Bangladeş arasında pamuk çeşitliliğini geliştirme protokolü imzalandı

İHA

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, pamuk çeşitlerinin kapasitesini geliştirmek için Türkiye ve Bangladeş arasında ters bağlantı projesi için protokol imzaladı.

Türkiye ve Bangladeş arasında pamuk çeşitliliğini geliştirme protokolü imzalandı

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, pamuk çeşitlerinin kapasitesini geliştirmek için Türkiye ve Bangladeş arasında ters bağlantı projesi için protokol imzaladı.
Proje kapsamında bilgi alışverişinde bulunmak ve yapılacak çalışmaları programlamak üzere çalışmalara başlayan Bangladeş Tarım Bakanlığı Pamuk Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Dr. Farid Uddin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Daire Başkanı Dr. Ayfer Şahin, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Koray Şahin’in ev sahipliğinde enstitü çalışanları ve Bangladeş’ten gelen yetkililer, çalışmalarına devam ediyor.
Bangladeş’de tekstil en geniş sektör olmasına rağmen pamuğun Yüzde 97’si uluslararası pazardan ithal edilmekte, yalnızca yüzde 3’lük kısmı yerel üretimde rol oynamaktadır. Tekstil sektöründen elde edilecek olan geliri artırmak için, Bangladeş Hükümeti besin ürünleri için kullanılan araziyi etkilemeden pamuk üretimini artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Bangladeş Hükümeti, Türkiye Pamuk Araştırma Enstitüsü’nden bilgi birikimi ve uzmanlığını paylaşmak adına Nisan 2016’da resmi olarak bir talepte bulunmuştur. Bangladeş Hükümeti tedarikçi kurum olarak, Tarım Bakanlığı aracılığıyla, Pamuk Araştırma Enstitüsü’ne girişimde bulunmuş ve süreç başlatılmıştır. Bu çalışmaya, TİKA (Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı), İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), dahil edilmiştir. 2016 Eylül ayında, proje paydaşlarıyla görüşmek üzere, Pamuk Araştırma Enstitüsü’nden uzmanlar, Bangladeş Hükümeti, Türk Hava Yolları ve TİKA’dan bir temsilci Bangladeş’te bir araya gelmiştir. Bangladeş’in mevcut durumu analiz edilerek, pamuk çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik eylem planı oluşturulmuştur. Çalışma altyapılarını, laboratuvar, araştırma, tarım alet ve ekipmanları ve gen bankası oluşturmaktadır” dedi.


Projenin asıl amacından söz eden Enstitü Müdürü Mustafa Koray Şimşek, “Bangladeş’in özellikle daha az verimli tarım arazilerinde yerel pamuk üretimini artırma, pamuk çeşitlerini ve üretim uygularını geliştirme çabalarında bulunmaktır. Projenin bileşenleri: pamuk araştırmaları konusunda uzun vadeli eğitim sağlanması, üretim uygulamaları hakkında kısa süreli eğitim verilmesi, yeni pamuk çeşitlerinin ortak geliştirilmesi ve araştırma ve teknoloji ortamının güçlendirilmesidir. Projede; Pamuk Araştırma Enstitüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Adnan Menderes Üniversitesi ile iş birliği halinde, başlıca uzman desteği sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, TİKA aracılığıyla projenin ana bağışçısı ve Türk Hava Yolları, Özaltın Tarım İşletmeleri projeye katkıda bulunacaktır. Bunun yanında SESRIC finansal destek sağlayacak Bangladeş hükümeti bağlayıcı rol oynayacaktır. Projenin bütçesi 1 milyon 19 bin 770 dolardır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Daire Başkanı Dr. Ayfer Şahin ve Bangladeş Tarım Bakanlığı Pamuk Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Dr. Farid Uddin, her iki ülke açısından pamuk ve diğer tarla bitkileri alanında yapılacak çalışmalarda işbirliği yapacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

AYDIN

08 Kasım 2019 Cuma

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