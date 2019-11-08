Beyza, 2 gündür kayıp

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AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki evinden önceki gün çıkan Beyza Altın'dan (17) bir daha haber alınamadı. Kayıp başvurusu yapan ailesi, yerini bilenlerin ya da görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

Karacasu'nun Cabi Mahallesi'nde yaşayan Beyza Altın, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında dışarı çıktı. Yakınları son olarak saat 01.00 sıralarında kendisiyle telefonda görüştü. Daha sonra telefonu kapanan Beyza Altın, eve dönmedi. Telefonla ulaşamayan ve aradıkları yakın çevrede de Beyza'yı bulamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine güvenlik güçleri, arama çalışması başlattı.



AYDIN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:28

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