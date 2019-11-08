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Güney Kore, aradan geçen 69 yıla rağmen Didimli gazileri unutmadı

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Kore Gazileri, (Güney Kore) Kore Cumhuriyeti devleti onurunca verilen yemekte onurlandırıldı.

Güney Kore, aradan geçen 69 yıla rağmen Didimli gazileri unutmadı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Kore Gazileri, (Güney Kore) Kore Cumhuriyeti devleti onurunca verilen yemekte onurlandırıldı.
1950 yılında meydana gelen Kore savaşına katılarak Gazi unvanını alan Didim’deki Kore Gazileri, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği yemekte onurlandırıldı. DMarin’de düzenlenen onur yemeğine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Yarbay Ho Sung Hwang, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim İlçe Jandarma Komutan vekili Ali Uçar, Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi İlker Türkoğlu ile Kore ve Kıbrıs gazileri ile şehit yakınları katıldı.
Kore Cumhuriyeti devletince (Güney Kore) her yıl farklı bir şehirde düzenlenen yemekte ilk olarak Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi İlker Türkoğlu konuştu. Türkoğlu konuşmasında savaş’a değinerek “25 Haziran 1950’de başlayan savaş 1953’de sona erdi ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Kalıcı barışa bir nebze katkımız olduysa kendimizi mutlu ve gururlu hissediyoruz. Türk Ordusu, Kore savaşında kendi vatanında binlerce kilometre uzaklıktaki savaşa dur dedi. Bu savaşta şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun; Türk ve Kore haklarının kardeşliği daim olsun.”dedi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Yarbay Ho Sung Hwang ise konuşmasını Türkçe yaparak Didim’de olmaktan memnun olduğunu belirterek “Özellikle burada sizleri buradan görmekten saygı duydum ve gururluyum. Ben Ankara’da görev yapan Kore Cumhuriyetinin askeri ataşesiyim. 68 yıl önce bizim ülkeyi savunmak için görev yapan Kore gazilerine teşekkür etmek, Kore devleti ve halkı adına teşekkür etmek ve saygı göstermek için buradayım. Savaş döneminde sizler bizi kurtardınız ve şu an Dünyanın gelişmiş 11. ülkesi konumundayız. Gelişmiş ülke olarak bizler sizlerin stratejik ortağıyız. İleride de bu ortaklıkların geliştirilmesini temenni ediyorum.”dedi.
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise dayanışma ve ahde vefa gecesinde bir araya geldiklerini belirterek “Bundan 69 yıl önce başlayan Kore maceramız 3 yıl devam etti ve biz yine orada barış için çalıştık. Ordumuz yine orada destanlar yazdı. Kore halkının bağımsızlığı için elimizden geleni yaptık. İyi ki böyle bir ordumuz var. Biz Kore ataşemize yemek için teşekkür ediyorum. İlçemizde Kore gazilerimiz var; oraya gittiler ve barış için gittiler. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

Konuşmaların ardından Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Yarbay Ho Sung Hwang, Kore devletince hazırlanan Türk askeri heykelini Kore gazilerine ve yakınlarına İlçe protokolüyle birlikte verdi.
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Ateşe Hwang’a teşekkür plaketi verirken, Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci ise Ateşe Hwang’a Apollon Tapınağı maketi hediye etti. Yemeğin sonunda Ateşe Hwang, yemeğe katılan İlçe Protokolü ile Gazilere, Türk ve Kore Cumhuriyetinin bayraklarının el ele kucaklaştığı resmin bulunduğu bardakları hediye etti.

AYDIN

08 Kasım 2019 Cuma

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