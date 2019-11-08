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Büyükşehirden Mevlit Kandili hayrı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili sebebiyle başta merkez Efeler ilçesi olmak üzere Aydın'ın bütün ilçelerinde lokma hayrı gerçekleştirdi. Mevlit Kandili nedeniyle 17 ilçede yaklaşık 30 bin kişiye lokma dağıtıldı.

Büyükşehirden Mevlit Kandili hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili sebebiyle başta merkez Efeler ilçesi olmak üzere Aydın'ın bütün ilçelerinde lokma hayrı gerçekleştirdi. Mevlit Kandili nedeniyle 17 ilçede yaklaşık 30 bin kişiye lokma dağıtıldı.
Vatandaşlar Aydın il genelinde gerçekleştirilen lokma hayrına yoğun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluşturdular. Lokma hayrını alan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na duyarlılığından dolayı teşekkür ederken Başkan Çerçioğlu da vatandaşların mübarek mevlit kandilini kutladı.

AYDIN

08 Kasım 2019 Cuma

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