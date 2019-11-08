Aydın Ekonomi Kulübü Atatürk’ü andı

Aydın Ekonomi Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Ömer Aksoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Aksoy mesajında, “Türk İstiklal Mücadelesinin ulu önderi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 81.yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, vatanına ve milletine çok yüce duygularla bağlı, vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği milletine adamış bir devlet adamı ve de komutandı. Onun en büyük emeli Türk Milleti’nin medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesi idi. Bugün bizler de Aziz Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz. İnanıyoruz ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir.Bu inançla, vefatının senei devriyesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.

AYDIN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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