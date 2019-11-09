Didim'de 3 ayrı lastik botta 111 kaçak göçmen yakalandı

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AYDIN'ın Didim ilçesinden 2 günde 3 ayrı lastik botla, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 18.00 ve 22.00 sıralarında, dün de saat 01.00 sıralarında, Tekağaç Burnu açıklarında 3 ayrı lastik bot durdurdu. Lastik botlarda 58'i Suriye, 36'sı Somali, 9'u Filistin, 4'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 1'i Etiyopya, 1'i Yemen, 1'i Irak, 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 111 kaçak göçmen yakalandı. 56'sı erkek, 27'si kadın, 28'i çocuk olan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.FOTOĞRAF



AYDIN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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