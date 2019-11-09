Nazilli’de Mevlid Kandili hayırlarla kutlandı

Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanı’nda Aydın Büyükşehir ve Nazilli belediyeleri tarafından 5 bin kişilik Keşkek Hayrı ve 2 bin 500 kişilik lokma hayrı gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte Yasini Şerif okutuldu. Ardından Osmanlı Çeşmesi’nden yaklaşık 1 ton şerbet akıtıldı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği keşkek ve lokma hayrında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kazanların başına geçerek; vatandaşa keşkek, lokma ve şerbet ikramı yaptı.

Vatandaşlar keşkek ve lokma hayrına yoğun ilgi gösterip uzun kuyruklar oluştururken, Mevlid Kandili nedeniyle yapılan hayırlardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Mübarek Mevlid Kandili dolayısı ile günün çok özel olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan “Bugün önemli ve mühim bir gün. Hem kandil hem Cuma, birçok manevi duygunun bir arada yaşandığı özel günlerden bir tanesi. Hem Büyükşehrimiz hem Nazilli Belediyemiz olarak vatandaşımıza lokma ve keşkek hayrında bulunuyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) kainata teşrif ettiği bu eşsiz gecenin Nazillimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ediyorum. İnşallah daha güzel günleri daha iyi bir şekilde yaşayacağız. 7’den 70’e tüm hemşehrilerim daha iyiyi ve daha güzeli hak ediyor. Bizler de uyum içerisinde hem etkinliklerde hem de hizmette buluşuyoruz. Bugün burada birlikte bir şeyler yapmamız da bunun göstergesidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu Hanımefendiye, Büyükşehir personeline, Nazilli Belediyesi personelime, ilgilerinden dolayı vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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