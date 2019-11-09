Başkan Ömer Günel’den Eğitime “ulaşım” desteği

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde yaptığı ziyaretler sırasında kendisine aktarılan sorunlardan birisini daha çözüme kavuşturdu. Başkan Ömer Günel’in girişimleri ile sahil sitelerinde çalışan görevlilerin çocuklarının okula ulaşım konusunda yaşadığı sorun ortadan kalktı.

Başkan Ömer Günel’in girişimleri ve yaptığı görüşmeler sonucunda Güzelçamlı ve Davutlar minibüs işletme kooperatifleri, öğrencileri okula gidiş ve dönüşlerde ücretsiz olarak taşıyacak. Çocuklar bundan böyle okullarına hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan ulaşabilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eğitime giden yolda hiçbir engelin kabul edilemez olduğunu belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak en önem verdiğimiz konuların başında eğitim geliyor. Eğitim almak her çocuğun temel hakkı ve hiçbir çocuk bu haktan mahrum bırakılamaz. Sahil sitelerinde çalışan görevlilerimizin çocukları özellikle kış aylarında okullarına ulaşım konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyordu. Bu sorunu seçim döneminde yaptığımız ziyaretler sırasında tarafımıza aktardıklarında mutlaka çözeceğimizin sözünü vermiştik. Bugün çok önemli bir sorunu daha çözmenin ve çocuklarımızı okullarına hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan ulaştırabilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve olanaklarımız dâhilinde eğitime, çocuklarımıza ve gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.



AYDIN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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