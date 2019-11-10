Kuşadası’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, daire amirleri ile siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende, saat 09.05’te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri, daha sonra Güvercinada Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam etti. Lisenin Kongre salonunda hazırlanan anma programını protokolün yanı sıra kalabalık bir öğrenci, öğretmen ve veli grubu izledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı kapsamında ayrıca İbramaki Sanat Galerisi’nde ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri tarafından hazırlanan “Atatürk Resimleri” sergisi açıldı.



10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından akşam saat 20.00’da Pera Düğün Salonu’nda Oğuz Karlı şefliğinde “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” isimli bir konser düzenlenecek.

AYDIN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:09

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.