Kuşadası’nda kruvaziyer hareketliliği sürüyor

Aydın’ın Kuşadası İlçesi Ege Port limanına yanaşan Bahama Bayraklı Norwegian Jade, isimli kruvaziyer gemisi ile çoğunluğu Amerikalı 2 bin 657 yolcu ilçeye giriş yaptı.

Yolcuların bir kısmı Efes ve Meryemana turuna katılmak üzere tur otobüsleri ile limandan ayrıldı. Tur programına katılmayan yolcular da şehir merkezine yöneldi.

2019 yılında tek sefer olarak Kuşadası programını tamamlayan Norwegian Cruise Line şirketine ait olan Norwegian Jade isimli dev kruvaziyer gemisi 2020 yılında 8 sefer gerçekleştirecek.

2019 yılında Norwegian Cruise Line ve yan kuruluşlarına ait 14 adet kruvaziyer gemisin Kuşadası’na seferinin gerçekleştiğini ve bu sayının 2020 yılında 36’sefere çıkacağını belirten Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, “20162018 yılları arasında Türkiye’yi programından çıkaran Amerika'nın büyük kruvaziyer gemilerini, 2019 yılında Türkiye’yi tekrar programlarına aldıklarını ve Kuşadası’na seferlerini gerçekleştirdiklerini görmek hem ülkemiz hem de Kuşadası turizmi açısından çok önemli bir gelişmeydi. 2020 ve 2021 yıllarında Özellikle Kuşadası limanı açısından ciddi bir büyüme gerçekleşmeye başlayacak. zor günleri geride bırakıp, hızla büyüyerek tekrar eski günlere k kavuşacağız" dedi.

AYDIN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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