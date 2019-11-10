12 yaşında gördüğü Atatürk için 94 yaşında törenlere koştu

1937 yılında Nazilli’ye Sümerbank’ın açılışı için gelen Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılayan öğrencilerden biri olan 94 yaşındaki Karacasulu Hasan Öncü, Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 Kasım törenlerine koşup Atası’nı en önde andı.

Karacasu Kültür Merkezinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program ilgiyle takip edilirken törenlerin özel bir misafiri vardı. 12 yaşında gördüğü Atatürk sevgisini yazdığı şiirlerle ve ilçesine yaptığı çalışmalarla gösteren Hasan Öncü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da törenlere katıldı. Yaşına aldırış etmeden 50 kilometre yol kat ederek Atatürk’ü gelip en önde anan Hasan Öncü’nün hareketi takdir ve saygıyla karşılandı. Bir yürüteç yardımıyla gelebildiği salonda törenleri en önde takip eden Hasan Öncü, yer yer salonla birlikte alkış tuttu, yer yer duygulandı. İlçe Kaymakam Ahmet Soley, ödüllerini vermek için Hasan Öncü ‘yü, “Değerli katılımcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız bu günde, aramızda onu 12yaşındayken gören ve Atatürk sevgisiyle yaşayan Hasan Öncü aramızda. Bu anmayı bizlerle paylaşıyor. Saygılarımı sunuyorum, hoş geldiniz” diyerek ödülleri vermek üzere sahneye davet etti.



Tören sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler Hasan Öncü’nün elini öpüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı öğrenciler ise imza aldı. Birkaç yıl önce Atatürk’e yazdığı şiiri salonda dağıtan Hasan Öncü, törenlere katılması ile ilgili olarak, “Çok mutluyum, gelecek durumda olmadığım halde Atatürk sevgisi beni buralara getirdi. Çocukken görmüştüm, büyük Atatürk’ü. O gündür bugündür, daha dün görmüş gibi oluyorum. Ona olan hayranlığım ilelebet devam edecek. İçimde bir hazinedir onun sevgisi. Allah gani gani rahmet eylesin. Atatürk ölmemiştir, ölmeyecektir de, Türk milletinin kabinde her zaman yaşayacaktır. Türk milleti olarak yaşatmaya ant içtik. Ölmemiştir çünkü bizim sinemizde yaşamaktadır. Dünya durdukça Atatürk sevgisi eksilmeyecektir. Çünkü Atatürk sadece Türkiye’nin değil dünya lideridir” dedi.



Töreni Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu Emniyet Amiri Davut Özkan, Karacasu MYO Müdürü Umut Tolga Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler, öğretmen ve öğrenciler takip etti. Saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşının okunmasının ardından Karacasu İmam Hatip Okul Müdürü Memduh Yılmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Okul Türkçe Öğretmenleri Nihal Akkın ve Fevziye Eker tarafından hazırlanan oratoryo ilgi ve beğeni ile takip edildi. Oratoryo’da Gençliğe Hitabe bir öğrenci tarafından okunurken tüm salon ayağa kalkıp alkışladı. Ardından gençliğin Ata’ya cevabı okundu. "Nasıl Söylemeli Öldüğünü” şarkısının yer aldığı bölüm öğrencilerin başarılı performansıyla duygusal anlar yaşattı. 10 Kasım Atatürk’ün Anma törenleri çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirilmesine geçildi.

AYDIN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:09

YATSI 19:27

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