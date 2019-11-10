12 yaşında gördüğü Atatürk için 94 yaşında törenlere koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

12 yaşında gördüğü Atatürk için 94 yaşında törenlere koştu

İHA

12 yaşında gördüğü Atatürk için 94 yaşında törenlere koştu

1937 yılında Nazilli’ye Sümerbank’ın açılışı için gelen Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılayan öğrencilerden biri olan 94 yaşındaki Karacasulu Hasan Öncü, Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 Kasım törenlerine koşup Atası’nı en önde andı.
Karacasu Kültür Merkezinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program ilgiyle takip edilirken törenlerin özel bir misafiri vardı. 12 yaşında gördüğü Atatürk sevgisini yazdığı şiirlerle ve ilçesine yaptığı çalışmalarla gösteren Hasan Öncü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da törenlere katıldı. Yaşına aldırış etmeden 50 kilometre yol kat ederek Atatürk’ü gelip en önde anan Hasan Öncü’nün hareketi takdir ve saygıyla karşılandı. Bir yürüteç yardımıyla gelebildiği salonda törenleri en önde takip eden Hasan Öncü, yer yer salonla birlikte alkış tuttu, yer yer duygulandı. İlçe Kaymakam Ahmet Soley, ödüllerini vermek için Hasan Öncü ‘yü, “Değerli katılımcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız bu günde, aramızda onu 12yaşındayken gören ve Atatürk sevgisiyle yaşayan Hasan Öncü aramızda. Bu anmayı bizlerle paylaşıyor. Saygılarımı sunuyorum, hoş geldiniz” diyerek ödülleri vermek üzere sahneye davet etti.

Tören sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler Hasan Öncü’nün elini öpüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı öğrenciler ise imza aldı. Birkaç yıl önce Atatürk’e yazdığı şiiri salonda dağıtan Hasan Öncü, törenlere katılması ile ilgili olarak, “Çok mutluyum, gelecek durumda olmadığım halde Atatürk sevgisi beni buralara getirdi. Çocukken görmüştüm, büyük Atatürk’ü. O gündür bugündür, daha dün görmüş gibi oluyorum. Ona olan hayranlığım ilelebet devam edecek. İçimde bir hazinedir onun sevgisi. Allah gani gani rahmet eylesin. Atatürk ölmemiştir, ölmeyecektir de, Türk milletinin kabinde her zaman yaşayacaktır. Türk milleti olarak yaşatmaya ant içtik. Ölmemiştir çünkü bizim sinemizde yaşamaktadır. Dünya durdukça Atatürk sevgisi eksilmeyecektir. Çünkü Atatürk sadece Türkiye’nin değil dünya lideridir” dedi.

Töreni Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu Emniyet Amiri Davut Özkan, Karacasu MYO Müdürü Umut Tolga Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler, öğretmen ve öğrenciler takip etti. Saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşının okunmasının ardından Karacasu İmam Hatip Okul Müdürü Memduh Yılmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Okul Türkçe Öğretmenleri Nihal Akkın ve Fevziye Eker tarafından hazırlanan oratoryo ilgi ve beğeni ile takip edildi. Oratoryo’da Gençliğe Hitabe bir öğrenci tarafından okunurken tüm salon ayağa kalkıp alkışladı. Ardından gençliğin Ata’ya cevabı okundu. "Nasıl Söylemeli Öldüğünü” şarkısının yer aldığı bölüm öğrencilerin başarılı performansıyla duygusal anlar yaşattı. 10 Kasım Atatürk’ün Anma törenleri çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirilmesine geçildi.

AYDIN

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Ata'ya saygı töreni
YEREL HABERLER Nazilli Devlet Hastanesi'nde Ata'ya saygı töreni
Kuşadası’nda kruvaziyer hareketliliği sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kruvaziyer hareketliliği sürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden lokma hayrı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden lokma hayrı
Milli Park’ta Atatürk’ü anma yürüyüşü
YEREL HABERLER Milli Park’ta Atatürk’ü anma yürüyüşü
Kuşadası’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenleri
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenleri
Kuyucak’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenleri
YEREL HABERLER Kuyucak’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenleri
AK Partili Metin Yavuz’un 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Metin Yavuz’un 10 Kasım mesajı
Efeler, Atatürk’ü özlemle andı
YEREL HABERLER Efeler, Atatürk’ü özlemle andı
Aydın’da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri
YEREL HABERLER Aydın’da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri
Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’den Atatürk’ü anma mesajı
YEREL HABERLER Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’den Atatürk’ü anma ...
Çin'e gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar Çinliler, Türk lezzetleri için kuyruk oldu Ege İhracatçı Birlikleri gıda ve tarım alanlarında Türkiye - Çin arasında elçilik yapacak
YEREL HABERLER Çin'e gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar Çinliler, ...
Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Didim’de anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Didim’de ...
Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Nazilli’de anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Nazilli’de ...
‘Açık Aile’ oyunu Didim’de sahnelendi
YEREL HABERLER ‘Açık Aile’ oyunu Didim’de sahnelendi
CHP İl Başkanı Çankır; “Atatürk, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye devam ediyor”
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır; “Atatürk, ilkeleri ve ...
Yörükler boğa güreşlerinde bir araya geldi Atça 3. geleneksel boğa güreşlerinde 82 boğa güreş tuttu
YEREL HABERLER Yörükler boğa güreşlerinde bir araya geldi Atça 3. ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden Nurten Oto son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden Nurten Oto son ...
Söke Belediyesi halı Saha turnuvası tamamlandı; kurumlarda Milli Eğitim, kuruluşlarda Kimsesizler Derneği şampiyon
YEREL HABERLER Söke Belediyesi halı Saha turnuvası tamamlandı; ...
AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı AK Parti Aydın olarak; "Başkan Çerçiooğlu'na desteğe hazırız"
YEREL HABERLER AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı ...
Uzunçam Mahallesi, muhtarlık binası, Kur’an kursu ve imam evi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Uzunçam Mahallesi, muhtarlık binası, Kur’an kursu ve ...
MHP İl başkanı Pehlivan: Atatürk Türk Milletinin ortak değeridir
YEREL HABERLER MHP İl başkanı Pehlivan: Atatürk Türk Milletinin ...
‘Helikopter düştü’ ihbarı Aydın’ı ayağa kaldırdı
YEREL HABERLER ‘Helikopter düştü’ ihbarı Aydın’ı ayağa kaldırdı
AK Partili Yavuz basın mensupları ile kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz basın mensupları ile kahvaltıda ...
Nasrettin hoca Nazilli’de kandil kutladı
YEREL HABERLER Nasrettin hoca Nazilli’de kandil kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu