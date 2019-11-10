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Koçarlı’da ralli heyecanı tamamlandı Yarışmalarda dereceye giren pilotlar ödüllendirildi

İHA

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen tırmanma yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik havasında gerçekleşen yarışlarda dereceye giren pilotlar ödüllendirildi.

Koçarlı’da ralli heyecanı tamamlandı Yarışmalarda dereceye giren pilotlar ödüllendirildi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen tırmanma yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik havasında gerçekleşen yarışlarda dereceye giren pilotlar ödüllendirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) ve Koçarlı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yarışlar Koçarlı Adnan Menderes Kent Ormanı’nda yapıldı. 2019 Ege Kupası'nın son ayağı olan yarışlarda, pilotlar ve izleyenler Aydın'ı kuşbakışı gören Adnan menderes Kent Ormanı’nda karada araçların yarışını havada da rengarenk paraşütlerin süzülüşünü izledi.
Kenrt Ormanı’ndaki 4,5 kilometrelik parkurda 5 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda kadınlar da direksiyondaki maharetlerini sergiledi. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in de pilot olarak katıldığı yarışlarda toplam 17 sporcu direksiyon salladı.
Yarışlar karnaval havasında geçti
İki gün süren yarışlar, bir yarıştan ziyade Koçarlı Belediyesi’nin organizasyonları ile adeta bir karnaval havasında gerçekleşti. Yarış severlerin yanı sıra güzel havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen yüzlerce kişi aileleri ve çocukları ile Adnan Menderes Kent Ormanı’na akın etti. Yarışlar dolayısıyla Kent Ormanı’na belediye tarafından özel servisler düzenlenirken, bazı vatandaşlar da yarışları zirveden paraşütle atlayarak havadan izledi.
Yapılan yarışmalar sonunda; Kadınlar kategorisinde Merve Akyıldız, dördüncü kategoride Göktuğ Tuncay, üçüncü kategoride Erdal Oral, ikinci kategoride Mithat Diker ve birinci kategoride Bekir Kuvvet Erim birinci oldu. Yarışmanın en iyi zamanını da elde eden isim olarak açıklanan Bekir Kuvvet Erim’e kupası milletvekili arkadaşı Rıza Posacı tarafından verildi.
Akşam saatlerinde düzenlenen ödül törenine Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti İl Bakanı Ömer Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu,Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Dolu dolu bir hafta sonu geçiren vatandaşlar ve yarışseverler organizesinden dolayı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a teşekkür etti. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, böylesine bir organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek Koçarlıyı hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.

AYDIN

10 Kasım 2019 Pazar

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