Minik öğrenciler Davutlar MYO’da mutfağa girdi

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu’nu, (MYO) Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu 1A sınıfı öğrencileri Sınıf Öğretmeni Ruhan Sibel Polatcan eşliğinde, ziyaret etti.

Meslekleri tanıma kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette öğrenciler; Yüksekokul Toplantı Salonunda akademik personel ile tanışmalarının ardından, uygulama mutfağında gerçekleşen Temel Pastacılık Teknikleri dersinde kek, kurabiye yapımını görerek, kendi hünerlerini sergileme fırsatı buldu. İkram Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencilerinin rehberliğinde, küçük şefler hamurlara şekil vermenin mutluluğunu yaşadılar.

Öğrencilerin, yapmış oldukları kek ve kurabiyelerin tadımlarının ardından, etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi.

AYDIN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.