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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Öndeş İNYA markasının tanıtımını yaptı

İHA

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş 6 tarımsal kalkınma kooperatifi ve Germencik Belediyesi’nin işbirliği ile kurulan İNYA markasını Turanlar Mahallesi’nde tanıttı.
7 ay gibi kısa bir sürede altyapı çalışmaları tamamlanan faaliyete geçen İNYA markasının kuruluşu ve gelişimini anlatan Öndeş kurulan stantta üretimini gerçekleştirdikleri zeytinyağı, kuru incir, zeytinyağı sabunu, incir ve zeytin çiçeği kolonyası gibi ürünleri halkın beğenisine sundu. Vatandaşlar yoğun ilgiyle ürünleri inceleyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Öte yandan Turanlar halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada İNYA’nın tanıtım filmi büyük beğeni topladı.
İNYA ile ilgili yaptığı tanıtım konuşmasının ardından kooperatifleşmenin önemine de değinen Belediye Başkanı Fuat Öndeş üreticinin tek çıkış yolunun kooperatifleşmeden geçtiğinin altını çizdi.
Başkan Öndeş yaptığı açıklamada, “Aydınımızın inciri, zeytini ve daha birçok ürünü meşhur ama bir markası yoktu. Biz bu yola çıkarken Germencik’imizin Aydın’ımızın bir markası olsun, bu güzellikler, bahşedilen bu nimetlerin kıymetini ortaya çıkaralım diye İNYA projemize hayat verdik. 7 ay gibi kısa bir sürede sonuç ortada. Tire Süt kooperatifi ile iş birliği yaptık. Tire Süt Kooperatifini bugün devasa bir marka haline getiren ulusal ve uluslararası ödülleri bulunan bu işin duayeni Mahmut Eskiyörük markamıza hayran oldu. Ürünlerimizin Tire Süt Kooperatifi satış noktalarında satışa sunulması konusunda anlaştık. Değirmencioğlu Baklavaları ile 11 satış noktasında ürünlerimizin satışı konusunda anlaştık. İncir baklavası üretmişler bu ürünü Germencik’te halkımızın beğenisine sunacağız. Dış pazarlarla temas halindeyiz. Bunları sadece 7 ay gibi kısa sürede yaptık. Ancak bizim bu gücümüz üreticimize olan güvenimizden geliyor ve onların desteğiyle ancak devam edecektir. İNYA tüm Germenciklilerin markası. O sebeple üreticimizin kooperatifleşmenin önemini anlaması gerekiyor. Artık elimizde olanın kıymetini bilme zamanıdır. Bakın inciri üreticimizden değerinde alıyoruz. Bu önemli çünkü bu işe başlarken kar marjı amacıyla değil üreticimizi destekleme maksadıyla yola çıktık. Artık hurma yerine inciri ön plana çıkaracağız. Çikolata yerine incir hediye edilecek. Ve bu konuda önemli bir çalışmalar yapmaktayız. Hem üreticimiz hem İNYA hem kooperatiflerimiz bu işten kazanacak. Ama bireysellikle, kısa vadeli hesaplarla, geleceğe dönük olmayan bir vizyonla bu başarının devamını getiremeyiz. Senelerdir incirimiz, zeytinimizle övünüyoruz ama bir markamız yoktu. Bugün emsallerini gördüğümüz büyük kooperatif markaları bir anda çıkmadı ortaya. Biz de aynı yoldan ilerliyoruz. Ve bunun yolu üreticinin el birliği, gönül birliğinden geçmektedir. Üreticimiz kooperatifleşme ile düzlüğe çıkabilir” dedi.
“Çiğ süt satışına başlıyoruz”
İNYA markasıyla kaliteli ve taze halk süt satışına başlayacaklarını da söyleyen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Biz bu yola çıkarken, sistemi kurgularken bir ineği olan teyzemiz bile kazanacak dedik. Yani ürününü kooperatife getirip dökecek, biz onu değerinde alacağız ve satışını gerçekleştireceğiz dedik. Nihayetinde İNYA markası olarak süt ve süt ürünlerine adım attık ve incir ve zeytinyağı grubu dışında bu alanda çalışma gerçekleştirdik. İNYA olarak halk süt satışına başlıyoruz. Bugün burada sizlerle olmamın bir diğer sebebi de çiğ süt satışı ile ilgili projemizdir. Turanlar süt üretiminde oldukça önemli bir paya sahip, bu anlamda büyük potansiyeli ve imkânı olan bir mahallemiz. Ancak gelin görün ki sahip olduğu bu büyük imkânı tam olarak değerlendiremediği açıktır. İNYA olarak çiğ süt satışına başladık ve Turanlar bizim için bu konuda önemli bir yere sahip. Gelin kooperatiflerinize sahip çıkın. Çiğ süt satışı ile süt alanında üreticimizin büyük gelir elde edeceğini açıkça ifade etmek istiyorum. Sadece çiğ süt mü Turanlar’ın ayranı meşhur neden bir marka olmasın, ayrıca yarın öbür gün yoğurt üreteceğiz. İncir dondurması projemizi yakında gerçekleştireceğiz ve içine girecek süt yine süt üreticilerimizden alacağımız ürünlerle yapılacak. Projeler hayata geçtikçe üreticimizin daha çok desteğine ihtiyacımız var. Bu anlamda kooperatiflerinize destek vermeniz gerekiyor” dedi.

AYDIN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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