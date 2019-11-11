Kuşadası'nda 'Dünya Çocuk Kitapları Haftası' etkinliği

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Kuşadası Belediyesi tarafından "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" nedeniyle kitap okuma etkinliği düzenlendi. İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinliğe Kuşadalı çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklara kitap okuma ve edebiyat sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğine 100’ün üzerinde çocuk katıldı. Etkinliğe katılan çocuklara kitap ve kitap ayracı hediye edildi. Okumayı bilmeyen çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi.

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar kendilerine hediye edilen kitapları okudu. Etkinlikte ayrıca Kuşadası Belediyesi Yenilikçi Drama kursiyeri çocuklar kitap okumanın faydalarını anlatan bir skeç oynadı.

AYDIN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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