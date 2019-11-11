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Aydın Büyükşehir İtfaiyesi denizde de hazır Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, göz doldurdu

İHA

Yangınlarda ve kurtarma olaylarındaki hızı ve başarısı ile göz dolduran Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler su altında da daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sadece karada değil Mavi Vatan'da da hizmete hazır olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Didim'de gerçekleştirilen dalış kampında göz doldurdu.

Aydın Büyükşehir İtfaiyesi denizde de hazır Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, göz doldurdu

Yangınlarda ve kurtarma olaylarındaki hızı ve başarısı ile göz dolduran Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler su altında da daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sadece karada değil Mavi Vatan’da da hizmete hazır olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Didim’de gerçekleştirilen dalış kampında göz doldurdu.
Didim açıklarında 48 saatlik dalış kampı gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri, su altından canlı kurtarma, kayıp arama gibi tatbikatları başarı ile gerçekleştirdi. İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır’ın gözetiminde gerçekleştirilen tatbikatta yeni başlayan personellerin kapasite ölçümü de yapıldı.
Tatbikat ve dalış çalışmalarını Daire Başkanı Serdar Adanır’ın yanı sıra Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Aktaş, Su Altı Arama Kurtarma Ekip Lideri Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan da izleyip yönetti. Tatbikat ve eğitim çalışmalarına katılan 13 dalgıç, çalışmaları başarı ile tamamladı.
“Aydın İtfaiyesi olarak Mavi Vatan’da da göreve hazırız”
Coğrafi olarak her karış toprağı verimli olan Aydın’ın ova ve dağlardaki yaşam kadar denizlerinde de oldukça yoğun bir yaşam olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, “Yaklaşık 8 bin kilometre kare olan Aydın ilimizin 17 ilçesi ve 500’e yakın kırsal yerleşim alanında hizmet veriyoruz. Aydın karada olduğu kadar denizde de yaşamın oldukça yoğun olduğu bir ilimiz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatı gerek denizde gerekse nehir ve kanallarda ihtiyaç duyulan arama kurtarma çalışmalarının daha hızlı gerçekleşmesi için İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı olarak kurulan Su Altı Arama Kurtarma ekibimizi de güçlendirdik. Bu ekibimiz de her koşulda, insanlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Didim’de 48 saatlik zorlu bir su altı kampı gerçekleştirdik. Dalgıçlarımız başarı ile kampı tamamladı. Aydın itfaiyesi olarak karada ve suda göreve hazırız” diye konuştu.

AYDIN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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