Nazilli'de eroin ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturu satışına yönelik yapılan operasyonda, 203 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik dün iki ayrı adrese operasyon yaptı. Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki adreslere yapılan baskında O.D., M.A., M.G. ve U.E. adlı 4 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada toplam 203 gram eroin ele geçirildi. Aynı günün akşamı adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve O.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.FOTOĞRAF



AYDIN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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