Kuşadası Belediyespor'un yeni dönem kursları başlıyor

Kuşadası Belediyespor, kadın çocuk ve gençleri sporun farklı dalları ile buluşturmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyespor bünyesinde çocuklar için açılan yaz spor okullarının tamamlanmasının ardından basketbol, voleybol, atletizm ve tekvando branşlarında gerçekleşecek “Kış Spor Okulları” için kayıtlar başladı.

Çocuklara spor sevgisi ve alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Kuşadası Belediyespor, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası Belediyespor bünyesinde deneyimli eğitmenler eşliğinde Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu ve Kuşadası Özer Türk Stadyumu’nda verilecek kış dönemi spor okulları için kayıtlar başladı. 20052013 doğumlu çocukların katılacağı eğitimlere başvurular, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Güvercin Masa’ya yapılabiliyor.



Kuşadası Belediyespor tarafından çocuklar için gerçekleşecek kış spor okullarının yanı sıra “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Haydi Kadınlar Spora” sloganı ile düzenlenecek kadınlar için spor dersleri için de kayıt alınmaya başlandı. Sporu kadınların yaşamlarının bir parçası haline getirme hedefi ile düzenlenen kurslar, Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda her Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek. Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar Güvercin Masa’ya yapabiliyor.

AYDIN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.