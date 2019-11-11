“Geleceğe nefes” kampanyasında Didim’den 5 bin fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” kampanyasında, Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşması etkinliği Aydın'ın Didim ilçesinde de gerçekleştirildi.



Didim’de düzenlenen “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında iki ayrı noktada 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Didim Polis Moral eğitim merkezi ile Akbük yolu üzerinde gerçekleşen fidan diki etkinliğine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Mülki amirler, daire müdürleri, oda başkanları, siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, gaziler ile öğrenciler katıldı.

Fidan dikimi etkinliğinde basına değerlendirme yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz “Sayın cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile bu tarih Milli Ağaçlandırma günü olarak kutlanacak. Ülkemizin 2023 noktasında 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Bizde Didim’de Polis moral eğitim merkezi ile Akbük yolu üzerinde belirlenen noktada 5 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Orman İşletme Müdürlüğümüzde bize 5 bin fidan gönderdi. Bunları arasında kara selvi, limon, dut ve fıstık çamlarını toprakla buluşturacağız. Orman İşletme müdürlüğü, Didim belediyesi ile 2 özel kurum bizle bu konuda yardımcı oldu" dedi.

Konuşmanın ardından İlçe protokolü ile davetliler ve öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirerek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

AYDIN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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