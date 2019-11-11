Söke’de 1500 fidan toprakla buluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gelecek nesillerin çevre bilinci ile yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikim etkinliği kapsamında Söke'de bin 500 fidan toprakla buluştu.

Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan fidan dikimine Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr Ali Öztürk ve kurum kuruluş ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı

Törende konuşma yapan Söke Orman Şefi Mehmet Şener, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak on bir milyon fidan dikim etkinliği düzenlenmiştir. 7 Kasım 2019 sayılı Resmi gazetede yayınlanan genelgeyle 11 Kasım bundan sonra Milli Ağaçlandırma günü olarak ilan edilmiştir. Bugün şu anda tüm Türkiye'de ağaçlandırma 23 ayrı lokasyonda fidan dikim etkinliği yapılmakta olup 11 milyon fidan yaklaşık 3 saat içerisinde öğrenciler kamu kurumları STK’lar yani 7 den 77 ye tüm vatandaşlarımızla topraklar buluşturulacaktır. Aydın ilimizde 17 ilçemizde 34 ayrı lokasyonda 100 bin tane fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Söke ilçemizin ormanlık alanı yaklaşık 35 bin hektardır. Yani alansal olarak bu Yüzde 32 si ormanlarla kaplı olduğunu göstermektedir. İçinde bulunduğumuz bu alanda bin tane kara selvi, 500 tane zakkum fidanıyla burayı ağaçlandırmış bulunuyoruz” dedi

AYDIN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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