Didim Belediye Meclisi'nden 'Ecevit’e onay, 'Türkeş’e ret

Didim Belediye Meclisinin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Toplantıda eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in adının parka verilmesi oy birliğiyle kabul edilirken, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in adının bulvar yada caddeye verilmesi konusu komisyondan gelen rapor doğrultusunda ret edildi.

Didim Belediye Meclisinin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP’li Cengiz Kızıldağ mazeretli olarak katılmadı. Meclis toplantısını CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya’da takip etti.



Gündemde yer alan Mersindere Mahallesi Erguvan caddesi üzerinde yapılan parka Eski Başbakanlardan ve DSP’nin Genel Başkanlarında Bülent Ecevit’in adının verilmesi konusu komisyonda kabul edilirken, komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise Didim Yozgatlılar derneğince ilçedeki bir parka Çanakkale şehidi Kınalı Hasan’ın adının verilmesi konusu komisyonda kabul edilirken, komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.



Gündemin bir diğer maddesinde ise MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in adının bulvar yada caddeye verilmesi konusu hakkında komisyon raporu okundu. Komisyonda Türkeş’in adının verilmesi konusu ret edilirken, komisyon raporu oylamasında ise AK Parti ve MHP’nin yer aldığı Cumhur ittifakına İyi Partili Didim Belediye meclis üyeleri Vefa Berk Tezsezener ile Tahsin Kurt’a evet oyu vermesine rağmen madde CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla ret edildi.

AYDIN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:07

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.