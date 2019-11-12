Yenipazar MYO’da öğrencilere yönelik kurslar açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yenipazar MYO’da öğrencilere yönelik kurslar açıldı

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) düzenlenen kurslar ile öğrencilerin kişisel gelişimleri artıyor.

Yenipazar MYO’da öğrencilere yönelik kurslar açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) düzenlenen kurslar ile öğrencilerin kişisel gelişimleri artıyor.
ADÜ Yenipazar Meslek Yüksekokulu’nda, borsacılık, işaret dili ve diksiyon kursları açıldı. MYO Müdürü Prof. Dr. Sezgin Demir, yürüttüğü borsacılık kursunda öğrencilere; temel analiz, teknik analiz, portföy analizi ve aktif yatırım stratejileri konularını anlatacak.
Öğretmenler Gamze Akkanat ve Aydan Ballıoğlu’nun yürüttüğü, işaret dili ve diksiyon kursuna 60 öğrenci kayıt yaptırdı. Düzenlenen kurslar ile öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve topluma katkılarının artması hedefleniyor.

AYDIN

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lise öğrencilerine ilkyardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine ilkyardım eğitimi verildi
Efeler’de ağaçlara mevsimlik bakım yapılıyor
YEREL HABERLER Efeler’de ağaçlara mevsimlik bakım yapılıyor
Öğretmen adayları, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Öğretmen adayları, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti
Aydın MHP’nin yeni yönetimi görev dağılımını tamamladı
YEREL HABERLER Aydın MHP’nin yeni yönetimi görev dağılımını ...
Didim Belediye Meclisi'nden 'Ecevit’e onay, 'Türkeş’e ret
YEREL HABERLER Didim Belediye Meclisi'nden 'Ecevit’e onay, 'Türkeş’e ...
Köşk MYO Öğrencileri ‘İş Hayatında İletişim’ kursunu tamamladı
YEREL HABERLER Köşk MYO Öğrencileri ‘İş Hayatında İletişim’ kursunu ...
105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti
Manevra yapan traktör çatıya uçtu
YEREL HABERLER Manevra yapan traktör çatıya uçtu
Karacasu’da 26 bin 680 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Karacasu’da 26 bin 680 fidan toprakla buluştu
Bozdoğan MYO “Geleceğe Nefes” oldu
YEREL HABERLER Bozdoğan MYO “Geleceğe Nefes” oldu
Üniversiteli gençler Atatürk için yürüdü
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler Atatürk için yürüdü
Aydın Büyükşehir Atatürk’ü sevdiği şarkılarla andı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Atatürk’ü sevdiği şarkılarla andı
Nazilli’de 45 bin fidan ‘geleceğe nefes’ sloganıyla toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Nazilli’de 45 bin fidan ‘geleceğe nefes’ sloganıyla ...
Kusadası'ndan geleceğe nedes için 9 bin fidan
YEREL HABERLER Kusadası'ndan geleceğe nedes için 9 bin fidan
TGF’DEN ‘Dijital Medya' Paneli
YEREL HABERLER TGF’DEN ‘Dijital Medya' Paneli
Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği açıldı
YEREL HABERLER Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği açıldı
Aydın Ülkü Ocakları’nda yönetim kurulu yenilendi
YEREL HABERLER Aydın Ülkü Ocakları’nda yönetim kurulu yenilendi
Aydın'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Aydın'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu
Söke’de 1500 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Söke’de 1500 fidan toprakla buluşturuldu
“Geleceğe nefes” kampanyasında Didim’den 5 bin fidan
YEREL HABERLER “Geleceğe nefes” kampanyasında Didim’den 5 bin fidan
AK Partili Yavuz, Aydın'daki fidan dikme seferberliğine katıldı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, Aydın'daki fidan dikme ...
Geleceğin minik şefleri Davutlar MYO mutfağında
YEREL HABERLER Geleceğin minik şefleri Davutlar MYO mutfağında
Koçarlı’da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
YEREL HABERLER Koçarlı’da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
Nazilli Devlet Hastanesi Atatürk’ü andı
YEREL HABERLER Nazilli Devlet Hastanesi Atatürk’ü andı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu