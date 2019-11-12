Öğretmen adayları, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan öğretmen adayları, Aydın’ın Bozdoğan ilçesine gelerek ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi. Ziyaretli Karabağlar İlkokulu’nu ziyaret eden öğretmen adayları, öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımında bulundu.

Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Topluluğu öğrencileri 7 Bölge, 7 Okul Projesi kapsamında "Sevgi Ürettik Paylaşmaya Gidiyoruz" sloganıyla Bozdoğan Karabağlar İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, çeşitli etkinliklerde bulundu. 50 kişiden oluşan öğretmen adayları, Drama, Resim, Müzik, Yüz Boyama, Kağıt İşleri istasyonları adı altında ilgi grupları oluşturarak ilkokul öğrencileri ile çalışma yaptı.

Hacettepe İlköğretim Bölümü Topluluğu Başkanı Beyza Kaya ziyaretle ilgili olarak "Dolu dolu bir gün geçirdik. Güzel anılarla dönüyoruz. Bize gösterilen ilgi karşısında çok memnun kaldık. Karabağlar İlkokulu öğretmen, öğrenci, veliler ve Mahalle Muhtarı Muammer Menderes'in bize göstermiş oldukları misafirperverliği unutmayacağız" dedi.

AYDIN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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