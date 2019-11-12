Lise öğrencilerine ilkyardım eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şehit Polis Nedip Cengiz Eker MTAL 12’inci sınıf öğrencilerine Temel İlkyardım eğitimi verildi.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Şehit Polis Nedip Cengiz Eker MTAL 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi’ne 22 öğrenci katıldı.

İlkyardım eğitmenlerimiz Naime Ünlü, Okan Fidan, İbrahim Gökçe ve Kilay Fidan tarafından öğrencilere uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde, genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları konuları ile yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

AYDIN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:07

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.