AYTO’dan Aydın’ın geleceğine 30 fidan

– Aydın Ticaret Odası (AYTO) yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek için hizmet binası bahçesine 30 fidan dikti.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan “11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına AYTO da destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanya kapsamında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Meclis Başkanı Coşkun Cerit ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AYTO personeli hizmet binasının bahçesine 30 adet meyve fidanı dikti.

Fidanların Aydın’ın geleceğine nefes olmasını temenni eden AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Cumhurbaşkanımızın himayesinde büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatıldı. Devlet büyüklerimizin başlattığı bu kampanyaya biz de AYTO olarak destek verdik. Yanan alanlarımızın yeniden ağaçlanması, ısınan iklim şartlarının değişiminde ters yönde katkıda bulunmak amacıyla ormanların gelişmesi çok önemlidir. Bir atasözünün dediği gibi ‘Biz dünyayı atalarımızdan değil, çocuklarımızdan miras aldık’ Bu bilinçle yarına nefes sloganıyla devletimizin başlatmış olduğu fidan dikme etkinliğine AYTO olarak 30 meyve ağacı dikerek katıldık. Bir anlamda geleceğe olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduk” dedi.

AYDIN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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