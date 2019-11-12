Nazilli Belediyespor'dan hakem eleştirisi

- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunu deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Karacabey Belediyespor'a kaptıran Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, hakem hatalarına dikkat çekti. "Hakem çok kötü bir maç yönetti" diyen deneyimli teknik adam, "Rakibe olmayan bir penaltı yarattı. Ardından işleri düzeltmek için bize de çaldı. Yediğimiz ikinci golde Sergen'e net faul vardı, ardından ofsayt olan pozisyonu gol verdi. Bahane bulmak istemiyorum ama hakem skora etki etti" şeklinde konuştu. Karacabey'de futbol şanslarının da yanlarında olmadığını anlatan İncedal, "Kırılma anlarında net fırsatları harcadık" yorumu yaptı. Nazilli Belediyespor Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu da maçta hakemlerin yönetimine tepki gösterdi.



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