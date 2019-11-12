Kalp krizi Aydın’da can aldı

Aydın’da yalnız yaşayan Esma Taştan (70) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay bugün sabah saatlerinde Aydın’ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’nde meydana geldi. Esma Taştan yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Hızır Acil Servis Ekipleri yaşlı kadına kalp masajı yaparken, yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esma Taştan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı kadının ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

AYDIN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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